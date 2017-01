Das Antara Palace auf Zypern bietet seinen Gästen einen Aufenthalt wie in einem antiken Palast. Wie wäre es mit der 1000 m² großen Präsidentensuite? (Fotos: Antara Palace)

An einem ruhigen Fleckchen an Zyperns Küste, in der Ortschaft Polis Chrysochous im Bezirk Paphos gelegen, befindet sich einer jener Orte, der eine zauberhafte Ausstrahlung hat und dieser in jeder Hinsicht gerecht wird. Das Luxushotel Antara Palace versteht sich selbst als eines der schönsten Anwesen der Insel und gilt als idealer Ort, um dem Stress des Alltags zu entfliehen. Auf einer Fläche von 2.400 m² ist jeder Gast dazu eingeladen, Körper und Geist zu erholen und die Seele baumeln … weiterlesen »